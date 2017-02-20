كتبت– سحر عزام: رحب علي محسن، والد |عمر|، أحد ضحايا حادث أستاد بورسعيد الرياضي بحكم محكمة النقض اليوم الاثنين، الذي أيدت فيه أحكام الإعدام بحق 10 مدانين في مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي في 2012 في القضية المعروفة إعلاميا بـ|مذبحة بورسعيد|

وقال محسن- في مداخلة هاتفية مع برنامج |على مسئوليتي| المذاع على قناة |صدى البلد| مساء اليوم الاثنين- |نحمد ربنا على حكم اليوم والذي يمثل حق للدولة، ونحن نعيش في دولة قانون وعدل، وربنا هو العدل، والحكم جاب حق 72 ماتوا بدون ذنب تعرضوا لغدر وخيانة بعد مشاهدتهم للمباراة في أستاد بورسعيد|.

وأشار والد عمر، إلى مقاضاته وزارة الداخلية والنادي المصري للتقصير الأمني في حادث الأستاد، وكل من له يد في القضية وذلك من خلال رفع دعاوى قضائية على هذه الأطراف.

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