بعد حكم مذبحة بورسعيد.. البدري فرغلي: هناك 53 شخصا قتلوا لم يذكرهم أحد

كتبت– سحر عزام: قال البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب السابق عن بورسعيد إن أهالي المحافظة لم يعد أمامهم وفقًا للدستور إلا اللجوء لرئيس الجمهورية، وتقديم تظلمًا بعد تأييد محكمة النقض اليوم الاثنين، حكم الإعدام بحق 10 مدانين في مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي عام 2012 في القضية المعروفة إعلاميا بـ|مذبحة بورسعيد|

وأضاف فرغلي- في مداخلة هاتفية مع برنامج |90 دقيقة| المذاع على قناة |المحور| مساء اليوم الاثنين- |لا تعقيب على أحكام القضاء سواء بالمدح أو بالذم، وبعد اكتمال كافة درجات التقاضي في قضية أستاد بورسيعد لم يعد هناك إلا تقديم تظلم للرئيس وقبوله وتعديل عقوبة الإعدام للعقوبة الأدنى أو رفضه وتنفيذ حكم الإعدام|.

وأشار عضو مجلس الشعب السابق إلى إدانته الكاملة للمجزرة التي حدثت في مذبحة بورسعيد في 2012، مستنكرًا مقتل 53 من أبناء بورسعيد بعد هذا الحادث دون أن يذكرهم أحد بكلمة، بحسب قوله.

وكانت محكمة النقض، أيدت حكم الإعدام بحق 10 مدانين في مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي في 2012 في القضية المعروفة إعلاميا بـ|مذبحة بورسعيد|.

ورفضت المحكمة اليوم الاثنين، الطعون المقدمة من المتهمين العشرة الصادر ضدهم أحكام بالإعدام من محكمة جنايات بورسعيد.

كما قضت المحكمة بقبول طعن 41 متهمًا آخرين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت في يونيو 2015 بإعدام 11متهمًا (أحدهم غيابيا) في قضية |مذبحة بورسعيد|.

وعاقبت المحكمة 10 متهمين آخرين بالسجن المؤبد. كما قضت بسجن 12 متهمًا من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن خمس سنوات.

وبرأت المحكمة 20 متهمًا آخرين في القضية التي شغلت الرأي العام لسنوات.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب |جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي (الألتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقة|.

وكان الحكم الأول في القضية صدر في 9 مارس 2013، وقضى بإعدام 21 متهما وبالسجن المؤبد لخمسة متهمين، وبالسجن 15 سنة لعشرة متهمين، وبالسجن 10 سنوات لستة متهمين، وبالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، وبالسجن لمدة عام مع الشغل لمتهم واحد، وببراءة 28 متهما.

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