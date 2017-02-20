-
رياضة
- النشرة الرياضية.. وأبرزها: التصديق على أحكام متهمي مجزرة بورسعيد
- مرتضى منصور: لا أشعر بطعم الفوز على طلائع الجيش
- 10 الاف جنيه غرامة على محمد حلمي
- عبد الحفيظ يدعم مروان محسن هاتفيا قبل جراحة «الصليبي»
- جدول هدافي الدوري بعد انتهاء الجولة الـ19
- محمد حلمي يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد مباراة طلائع الجيش
- البرازيليان أوسكار وهالك يستعدان للمشاركة في دوري أبطال اسيا
- الزمالك والطلائع.. إصابة دونجا وإيقافه.. وستالني ينهي صيامه
- تشكيل آرسنال.. النني يسجل أول ظهور في كأس الاتحاد
- قاهر الأهلي ومتذيل الدوري.. ضمن 10 معلومات عن منافس الزمالك الإفريقي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالصور - أهالي شبين الكوم يشيعون جثمان سائق توك توك ضحية ضابط شرطة
المنوفية - مروة فاضل: شيع المئات من أهالي مدينة شبين الكوم بمحافظة لمنوفية، مساء اليوم الاثنين، جثمان محمد عبد الرازق سائق الـ |توك توك|، الذي لقى مصرعه على يد ضابط شرطة بمدينة شبين الكوم
وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد حسام الدين بالعزبة الغربية بشبين الكوم.
وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط تشديدات أمنية مكثفة.
وسادت حالة من الغضب بين أهالي القتيل، مطالبين بحقه من الضابط الذي أطلق عليه النار.
وكان مدير أمن المنوفية، قد تلقت إخطارا من مباحث شبين الكوم، يُفيد قيام نقيب شرطة بمرور المنوفية ويدعي أحمد عبد المنجى بإطلاق النيران على محمد عبد الرازق (37 سنة) - سائق |توك توك|، بالقرب من كوبري مبارك بمدينة شبين الكوم، فأصابته طلقة أسفل عينه وتم نقله إلى المستشفى، إلى أن وافتة المنية متأثرًا بإصابته، مساء اليوم الاثنين.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)