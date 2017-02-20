



وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد حسام الدين بالعزبة الغربية بشبين الكوم.



وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط تشديدات أمنية مكثفة.



وسادت حالة من الغضب بين أهالي القتيل، مطالبين بحقه من الضابط الذي أطلق عليه النار.



وكان مدير أمن المنوفية، قد تلقت إخطارا من مباحث شبين الكوم، يُفيد قيام نقيب شرطة بمرور المنوفية ويدعي أحمد عبد المنجى بإطلاق النيران على محمد عبد الرازق (37 سنة) - سائق |توك توك|، بالقرب من كوبري مبارك بمدينة شبين الكوم، فأصابته طلقة أسفل عينه وتم نقله إلى المستشفى، إلى أن وافتة المنية متأثرًا بإصابته، مساء اليوم الاثنين.

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