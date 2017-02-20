وقررت اللجنة المشرفة، استبعاد كل من عمرو الكاشف الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط لعدم استكماله 3 سنين، وهي المدة القانونية للترشح على عضوية المجلس وفقا للمادة 37 من قانون النقابة.واستبعدت أيضا الصحفي حسن القباني المحبوس بسجن العقرب، لأنه لم يوقع على طلب ترشحه بنفسه، فضلا عن تنازل الصحفي محمد العزاوي بجريدة الجمهورية المرشح لعضوية مجلس النقابة، وأنه تقدم بطلب التنازل بإرادته، فيما رفضت الطعن المقدم ضد حاتم زكريا لإعلانه ترشيح ودعم عبد المحسن سلامة، مدير تحرير جريدة الأهرام، والمرشح على منصب النقيب.يذكر أن 80 مرشحا تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، 7 على مقعد النقيب، و73 مرشحا على عضوية مجلس النقابة، وتقلص عددهم إلى 70 عقب استبعاد اثنين وتنازل ثالث.