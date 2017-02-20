جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.وبدأ الهجوم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، الذي طالب الحكومة بالعمل ليل نهار لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار، التي زادت بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، وتشديد الرقابة على الأسواق بشكل كامل لمنع الممارسات الاحتكارية وجشع التجار.وأضاف القصبي، خلال كلمته، أن الحكومة تعمل في ظروف دقيقة وشائكة للغاية، وتتحمل عبء المسئولية بشكل كامل، وطالبها ببذل مزيد من الجهد لتلبية مطالب الشارع المصري، والقضاء على الروتين الموجود في المصالح الحكومية الذي يعيق حصول المواطنين على حقوقهم.