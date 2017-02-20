قال النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، أن الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وافقت على الاقتراح الذي تقدم به لإدراج أبناء وجماهير دائرته الانتخابية حدائق القبة في مشروع معاش |تكافل وكرامة|

وتوجه |أبو جاد| في بيان له اليوم بالشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى لموافقتها الفورية على اقتراحه لخدمة ابناء وجماهير دائرة الحدائق بمحافظة القاهرة، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بوزارة التضامن الاجتماعى بدأت بالفعل في تنفيذ اقتراحه.وناشد النائب حسين أبو جاد أهالي الحدائق من المستحقين للدخول والاستفادة من مشروع تكافل وكرامة الإسراع في تقديم أوراقهم للحصول على مستحقاتهم المالية التي هي حقوق أصيلة لهم طبقا للدستور ولتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية حقوق المواطنين، خاصة من الفقراء والبسطاء وتقديم وسائل الحماية الاجتماعية ورفع المعاناة عنهم في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم الدولة بتنفيذها.وأكد النائب |أبو جاد| أن مثل هذه المشروعات المهمة التي تقدمها الدولة للفئات الأكثر احتياجا ليست منحة أو منة منها، وإنما هو حق كفله الدستور للحفاظ على حقوق الفقراء والبسطاء وتوفير حياة كريمة لهم وجميع حقوقهم الإنسانية.