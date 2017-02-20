وقال محمد إسماعيل، رئيس اللجنة: إن الهدف من المؤتمر عرض تحركات الحزب على المستوى التشريعي وماقدمه من ملاحظات وتعديلات على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يناقش داخل مجلس النواب. وأوضح إسماعيل أنه سيتم عرض التحركات الرقابية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة بالتعاون مع الهيئة البرلمانية للحزب بشأن بعض القرارات التي قد تضر بمصلحة ذوي الإعاقة.وعلى الصعيد الاجتماعي لفت مصطفى عبده، سكرتير عام اللجنة إلى أن اللجنة ستستعرض أهم الإنجازات والبروتوكولات التي توصلت لها بناءً على تحركاتها خلال الفترة الماضية.