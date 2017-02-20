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طلب إحاطة بالبرلمان بشأن مشكلات العاملين في شركة واحة باريس
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة مقدم إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول؛ بشأن مشكلات العاملين بشركة واحة باريس للمياه الطبيعية
وقال فؤاد في تصريح صحفي اليوم، إن هناك مشكلة تتعلق بالعاملين بشركة واحة باريس للمياه الطبيعة التابعة لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول التابعة لوزارة البترول، وتتمثل المشكلة في تأخر الرواتب الشهرية الخاصة بالعاملين بالشركة، وذلك بسبب تدهور مستوى الأوضاع المالية والإدارية بالشركة والخسائر المستمرة التي تتكبدها الشركة نتيجة ذلك، وسط غياب لدور الوزارة في حل تلك المشكلة|.وأضاف فؤاد، أن ذلك أدى إلى إنتشار حالة من الاستياء بين العاملين بالشركة نتيجة تدني تلك الأوضاع وزيادة الأعباء الحياتية على كاهلهم بسبب أن معظمهم يعولون وعليهم التزامات بصفة مستمرة لا يستطيعون الوفاء بها نتيجة عدم انتظام صرف الرواتب الخاصة بهم من قبل الشركة، وطالب بإحالة الطلب إلى لجنة الطاقة بالمجلس.
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