أكد محمد زين العابدين، رئيس حى مصر القديمة، أنه تم شن حملة مكبرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، استهدفت منطقة مدينة الفسطاط الجديدة والمنيل والروضة، لافتًا إلى أنه تم رفع كل الإِشغالات وإزالة التعديات، وغلق المحال المخالفة غير المرخصة، والكافيهات المخالفة

وأضاف رئيس حى مصر القديمة أنه جار تطوير شارع الفسطاط من دهان الأرصفة وصيانة أعمدة الإنارة وتقليم الأشجار، موضحًا أنه تم غلق جراج مخالف بشارع الروضة مع شارع أحمد مختار حجازى بالمنيل، وتم أيضًا غلق كافيه |فرحة| المخالف بـ 30 شارع الروضة بالمنيل.ولفت إلى أنه تم شن حملة لوقف أعمال البناء المخالف، حيث تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار رقم 29 شارع وردان الرومى بمنطقة أبو السعود، وتمت مصادرة المعدات وسحب خلاطة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفة.