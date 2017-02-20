أكدت جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أجهزة حى المعصرة، نجحت في إزالة تعديات على أرض صلاح حامد بجوار أرض محطة الصرف الصحى كورنيش النيل بحدائق حلوان، فضلا عن رفع الإشغالات الموجودة في طريق الكورنيش ومنطقة وادى حوف

وأضافت نائبة محافظ القاهرة أنه تم رفع الإشغالات المتواجدة والتعديات من الشواع الآتية |النصر للسيارات والسكة الحديد وحمودة وترعة الخشاب وجمال عبدالناصر وتوتنجي وسلاح المهندسين وحسن حلمى، والدواجن|، لافتة إلى أنه تم رفع السيارات التي تعوق المواطنين في الطريق العام.وأشارت إلى أنه تم شن حملة مكبرة على شارع الفيوم، أحد أشهر وأكبر شوارع حى دار السلام، وتمت إزالة كافة الإشغالات والمخالفات الموجودة بالشارع.