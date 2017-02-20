اخبار مصر
-
رياضة
- بالأسماء.. 5 فرق تصعد لدورة الترقي بالقسم الرابع في القاهرة
- الإسماعيلي 2000 يواجه الأهلي بمؤجلات دوري الجمهورية.. اليوم
- ضغوط داخل مجلس الزمالك لإقالة «إسماعيل يوسف»
- طلائع الجيش يلتقي الاتحاد السكندري في كأس «الطائرة»
- اليوم.. 4 مباريات في دوري سيدات الطائرة
- منتخب السلة يلتقي بطل أمريكا في بطولة دبي الدولية.. اليوم
- «عبد الحفيظ» ينفرد بصالح جمعة عقب نهاية مران الأهلي
- إصابة صبري رحيل في مران الأهلي الصباحي
- الزمالك يكشف شرط الإفراج عن مستحقات لاعبيه
- السعيد يشارك بمران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة دجلة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالصور.. إزالة تعديات أرض «صلاح حامد» بكورنيش النيل بحدائق حلوان
20
فبراير
2017
12:44 PM
بواسطة
أكدت جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أجهزة حى المعصرة، نجحت في إزالة تعديات على أرض صلاح حامد بجوار أرض محطة الصرف الصحى كورنيش النيل بحدائق حلوان، فضلا عن رفع الإشغالات الموجودة في طريق الكورنيش ومنطقة وادى حوف
وأضافت نائبة محافظ القاهرة أنه تم رفع الإشغالات المتواجدة والتعديات من الشواع الآتية |النصر للسيارات والسكة الحديد وحمودة وترعة الخشاب وجمال عبدالناصر وتوتنجي وسلاح المهندسين وحسن حلمى، والدواجن|، لافتة إلى أنه تم رفع السيارات التي تعوق المواطنين في الطريق العام.وأشارت إلى أنه تم شن حملة مكبرة على شارع الفيوم، أحد أشهر وأكبر شوارع حى دار السلام، وتمت إزالة كافة الإشغالات والمخالفات الموجودة بالشارع.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع