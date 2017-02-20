أعلنت مديرية الري بمحافظة الجيزة، عن قيام أجهزة المديرية بإزالة 13 حالة تعد على نهر النيل، في حملة شنتها المديرية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية ومحافظة الجيزة

وأضافت مديرية الرى بالجيزة، أنه تم تحرير 5 محاضر بهم، مؤكدة استمرار الحملات اليومية بها لإزالة أي تعديات.ولفتت المديرية، إلى أنه بالنسبة لأعمال ترعة المنصورية فهي مستمرة على قدم وساق للعمل على تطوير المنطقة بالكامل، مشيرة إلى أنه تم تشغيل كل الآبار بترعة الزمر بمجرد دخول الكهرباء لها.