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«الأرصاد»: طقس معتدل وشبورة مائية على أغلب الأنحاء غدا
20
فبراير
2017
12:44 PM
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا |الثلاثاء|، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة يصاحبها سقوط الأمطار في نهاية الفترة في أقصى الغرب، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.والبحران الأحمر والمتوسط حالتهما معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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