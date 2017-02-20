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الرقابة الإدارية تضبط وكيل مديرية الطب البيطري أثناء تقاضيه رشوة
20
فبراير
2017
09:44 AM
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ضبطت الرقابة الإدارية وكيل مديرية الطب البيطري أثناء تقاضيه 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة؛ للسماح بدخول ماشية مصابة من الحجر البيطري بمطروح
وسنوافيكم بالتفاصيل...
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