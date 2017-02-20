غادر وزير النقل والبنية التحتية بدولة توجو |جنو فام| مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، بعد زيارة استغرقت عدة أيام

وكان شريف فتحي، وزير الطيران المدني، التقى أمس الأحد، |جنو فام|، وزير النقل التوجولي، وشهد اليوم الاثنين توقيع مذكرتي تفاهم بين مصر وتوجو في مجالات (التدريب والجودة والسلامة الجوية والأمن).