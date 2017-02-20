أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، اليوم الاثنين، أن سلطات مطار القاهرة الدولي تلقت 4 إخطارات من شركات الطيران بإلغاء إقلاع 4 رحلات طيران دولية لعدم جدواها اقتصاديًا لقلة عدد الركاب

وأضافت المصادر أن شركة |النيل للطيران| أرسلت 3 إخطارات بإلغاء رحلتيها رقمي 113 و103 المتجهتين إلى ينبع، ورقم 183 المتجهة إلى الجوف، كما ألغت الخطوط السودانية رحلتها رقم 103 المتجهة إلى الخرطوم، لعدم جدواها اقتصاديًا لقلة الركاب.وتم التنسيق بين سلطات المطار ومكاتب شركات الطيران لسفر الركاب على متن رحلات طيران دولية أخرى.