قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن طائرة الخطوط اليمنية أقلعت متجهة إلى سيئون بعد تأخر 3 ساعات للحصول على تصريح قوات التحالف العربي

وأفادت المصادر أن رحلة الخطوط اليمنية رقم 607 المتجهة إلى سيئون باليمن أقلعت من مطار القاهرة بعد تأخر 3 ساعات للحصول على تصريح قوات التحالف العربي للعبور في أجواء آمنة من الاشتباكات مع الحوثيين.