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إقلاع طائرة الخطوط اليمنية بعد تأخرها 3 ساعات بمطار القاهرة
20
فبراير
2017
09:43 AM
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قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن طائرة الخطوط اليمنية أقلعت متجهة إلى سيئون بعد تأخر 3 ساعات للحصول على تصريح قوات التحالف العربي
وأفادت المصادر أن رحلة الخطوط اليمنية رقم 607 المتجهة إلى سيئون باليمن أقلعت من مطار القاهرة بعد تأخر 3 ساعات للحصول على تصريح قوات التحالف العربي للعبور في أجواء آمنة من الاشتباكات مع الحوثيين.
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