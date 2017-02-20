التقى الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللجنة المعنية بالشأن الليبي، مارتن كوبلر، المبعوث الأممي لدعم ليبيا والوفد المرافق له، والذي يزور مصر حاليًا، وذلك استمرارًا لجهود القاهرة لتحقيق الوفاق الوطني بين الأشقاء الليبيين

تناول اللقاء استعراض تطورات الأوضاع على الساحة الليبية في ضوء الخطوات التي استخلصتها نتائج اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بليبيا مع الأطراف والقوى الفاعلة بليبيا على مدى الأيام الماضية، والخطوات العملية التي تبلورت وفقًا لمخرجات الاتفاق السياسي المقترح للخروج من الأزمة الراهنة.وأكد الفريق حجازي حرص الدولة المصرية على تسوية الأزمة الليبية في إطار توافق ليبي مبنى على الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية.وعبر المبعوث الأممي عن اعتزازه بالجهود المصرية الداعمة للحوار وتحقيق الاتفاق السياسي والتوافق حول القضايا المطروحة، وأكد أهمية استمرار تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تواجهها ليبيا في المرحلة الحالية.حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.