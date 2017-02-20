يستعرض عدد من مرشحي انتخابات النقابة العامة للصيادلة، اليوم الاثنين، برامجهم الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي، المقرر عقدها 4 مارس المقبل ورؤية المرشحين لحل أزمة الأدوية الحالية وعلاقة التنظيم النقابي بوزارة الصحة وشركات الدواء

يأتي ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده المركز المصري للحق في الدواء، لاستعراض عدد من أصناف الأدوية التي تباع بالسعر الجديد رغم أنه لا يسري عليها قرار وزير الصحة برفع الأسعار ضمن 3000 صنف دواء حسب قرار رئيس الوزراء.