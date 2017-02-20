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ناصر أمين: وجود منظمات المجتمع المدني رغم الهجوم عليها دليل قوة
20
فبراير
2017
07:45 AM
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قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك اعتقادا لدى منظمات المجتمع المدني، أن الإجراءات القانونية المفترض اتباعها ضد الهجوم عليها، غير فعالة
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ« فيتو» أن الثقة انعدمت لدى المنظمات الفاعلة في إعمال القانون، وأن سيادته باتت أمرا غائبا، وربما هذا ما يمنعهم من اللجوء للإجراءات القانونية، مشيرا إلى أنه رغم كل هذه الممارسات بحق منظمات المجتمع المدني، إلا إنها لم تحبط، واستمر وجودها وتحملها لكل هذه الضغوط وهو دليل قوة وليس ضعف، كما أن المنظمات ما زالت تدافع عن حقوق وحريات المواطنين.
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