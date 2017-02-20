يشهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم الاثنين، حفل ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وذلك بحضور اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، وجمال البغدادي، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية

ويكرم الوزير الشركات المتميزة في قطاع الملابس الجاهزة والنسيج، الفائزة في أسبوع السلامة والصحة المهنية، والذي نظمته مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية وحصل على كأس ودرع السلامة وشهادات تقدير 16 شركة.كما يكرم الوزير بعض العاملين السابقين بالمديرية، فضلا عن تكريم فريق العمل الخاص بأسبوع السلامة والصحة المهنية.