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إسماعيل يشارك اليوم في الجلسة الافتتاحية لرؤساء المحاكم الأفريقية
20
فبراير
2017
06:43 AM
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يشهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الإثنين، فعاليات الجلسة الافتتاحية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، بمقر المحكمة الدستورية العليا
وكان مطار القاهرة الدولي استقبل أمس الأحد، 8 رؤساء محاكم دستورية من السودان وغانا والصومال وموريتانيا وبنين وبوركينا فاسو وأنجولا وجزر القمر، بالإضافة إلى نائبي للمحاكم الدستورية من مالاوي والكونغو الديمقراطية، في زيارة رسمية لمصر تستغرق عدة أيام.ومن المنتظر أن يشارك رؤساء ونواب المحاكم الدستورية الأفارقة خلال زيارتهم للقاهرة في فعاليات اجتماع المائدة المستديرة لرؤساء المحاكم الدستورية في أفريقيا، والتي تنطلق اليوم الإثنين.
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