وكان مطار القاهرة الدولي استقبل أمس الأحد، 8 رؤساء محاكم دستورية من السودان وغانا والصومال وموريتانيا وبنين وبوركينا فاسو وأنجولا وجزر القمر، بالإضافة إلى نائبي للمحاكم الدستورية من مالاوي والكونغو الديمقراطية، في زيارة رسمية لمصر تستغرق عدة أيام.ومن المنتظر أن يشارك رؤساء ونواب المحاكم الدستورية الأفارقة خلال زيارتهم للقاهرة في فعاليات اجتماع المائدة المستديرة لرؤساء المحاكم الدستورية في أفريقيا، والتي تنطلق اليوم الإثنين.