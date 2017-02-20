أعلنت مصادر ملاحية في مطار القاهرة الدولي، تأخر إقلاع طائرة الخطوط اليمنية المتجهة إلى سيئون؛ بسبب إجراءات الحصول على تصريح من قوات التحالف العربي بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين

وأضافت المصادر أن طائرة الخطوط اليمنية رقم 607 كان مقرر إقلاعها الساعة 3 فجر اليوم الإثنين، إلا أن الشركة قررت تأجيلها 3 ساعات؛ بسبب إجراءات الحصول على تصريح بالعبور في أجواء آمنة من الاشتباكات مع الحوثيين.