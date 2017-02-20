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المحافظين: لا نستبعد التحالف مع ائتلاف في انتخابات المحليات
20
فبراير
2017
02:44 AM
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قال الدكتور بشرى شلش الأمين العام لحزب المحافظين، إن الحزب يسير وفق خطة واضحة المعالم فيما يتعلق بانتخابات المحليات القادمة بهدف الحصول على نسبة عالية من المقاعد
وأضاف شلش لـ|فيتو|: |لدينا أعداد كبيرة من المرشحين في 21 محافظة وفقًا للشروط التي حددها الحزب من حسن السمعة والتواجد بين الجماهير، ونرحب بأي اتفاق وندعم الاصطفاف الوطني خاصة والحزب حتى الآن لم ينضم لأي تحالف وإن كان من الوارد الاتفاق مع ائتلاف في المرحلة المقبلة|.
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