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تفاصيل اليوم الأول لتفتيش لجنة إدارة النقل الأمريكي داخل مطار القاهرة
20
فبراير
2017
01:43 AM
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انتهى وفد إدارة النقل الأمريكي TSA الذي يضم 5 أفراد من اليوم الأول لتفقد الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة، وخاصة على الرحلات المتجهة إلى نيويورك
وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الوفد بدأ جولته بالتفتيش على الإجراءات الأمنية بتفقد الإجراءات على ركاب رحلة مصر للطيران رقم 985 والمتجهة إلى نيويورك منذ دخول الراكب صالة السفر وإجراءات تفتيشه، وفحص حقائبه وخط سيره في الصالة وإجراءات الوزن حتى الوصول للطائرة.وأضافت المصادر أن الوفد يتابع خلال الجولة ولمدة 5 أيام، إجراءات تأمين الطرود في قرية البضائع، وأداء رجال الأمن وحالة الأجهزة الخاصة بفحص الركاب والحقائب.
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