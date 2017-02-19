-
رياضة
- مؤمن سليمان يكشف سبب طرده أمام المقاصة
- قائمة الزمالك - عودة الدوليين واستمرار غياب شيكابالا أمام الجيش
- الإسماعيلي يرفض عقاب لاعبيه بعد التعادل أمام الإنتاج
- شباب الزمالك يتعادل مع القناة سلبيا في دوري الجمهورية
- سموحة يستعد لطنطا بدون راحة
- شباب الأهلي يفوز على الإنتاج بهدف في دوري الجمهورية
- الزمالك يوضح سبب استبعاد أحمد رفعت من قائمة الجيش
- عدم جاهزية شيكابالا تحرمه من المشاركة أمام الجيش
- الأهلي يتعادل مع الزمالك في قمة دوري الجمهورية «مواليد 99»
- الرئيس الإقليمى يطمئن على استعدادات الفراعنة للألعاب العالمية بالنمسا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
السادات ينفى اللجوء لفتحي سرور للدفاع عنه أمام تشريعية البرلمان
كتب - أحمد علي: نفى النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، لجوئه إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس النواب الأسبق؛ لكتابة مذكرة للدفاع عنه أمام اللجنة التشريعية بالنواب، والتى ستبدأ فى الاستماع إلى أقواله بعض قليل فى التهم المنسوبه إليه
وقال السادات في تصريح للمحررين البرلمانيين، إن الدكتور سرور قامة قانونية كبيرة، مضيفًا |ولكنني لست بحاجة إلى أى شخص للدفاع عني.. لأننى أمتلك جميع أدلة براءتي|.
وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعًا اليوم الأحد، لفتح باب التحقيق مع النائب محمد أنور السادات في عدد من التهم الموجهة إليه، على رأسها تزوير توقيعات عدد من النواب في مشروعات قوانين، وإرسال معلومات عن مؤسسات الدولة للاتحاد البرلماني الدولي.
وكشفت مصادر برلمانية أن الهدف من الاجتماع اليوم الأحد، إعطاء الحق للنائب للتقدم بجميع الأقوال والمستندات التى قد تثبت براءته مما هو منسوب إليه، مشيرة إلى أنه فور الانتهاء من التحققيقات مع السادات سيتم إعداد تقرير مفصل بكافة الوقائع وتقرير لجنة القيم باسقاط عضويته لعرضه على الجلسة العامة المقبلة
يذكر أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس لجنة القيم قد أكد في تصريحات صحفية أن اللجنة لن تحجر على رأي أحد خلال التحقيقات، حيث أن لائحة البرلمانات الجديدة أقرت ضمانات غير مسبوقة للنواب المحالين للجنة القيم للتحقيق معهم.
وتمثلت هذه الضمانات في العملية التدريجية لمسار التحقيق بداية من لجنة القيم، مرورًا بتشريعية البرلمان ثم الجلسة العامة، لافًتا إلى أن الموافقة على تقرير اللجنة التشريعية يكون من خلال ثلثى أعضائها وليس الحضور، كما هو الأمر فى الجلسة العامة.
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)