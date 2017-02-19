كتب - أحمد علي: نفى النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، لجوئه إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس النواب الأسبق؛ لكتابة مذكرة للدفاع عنه أمام اللجنة التشريعية بالنواب، والتى ستبدأ فى الاستماع إلى أقواله بعض قليل فى التهم المنسوبه إليه

وقال السادات في تصريح للمحررين البرلمانيين، إن الدكتور سرور قامة قانونية كبيرة، مضيفًا |ولكنني لست بحاجة إلى أى شخص للدفاع عني.. لأننى أمتلك جميع أدلة براءتي|.

وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعًا اليوم الأحد، لفتح باب التحقيق مع النائب محمد أنور السادات في عدد من التهم الموجهة إليه، على رأسها تزوير توقيعات عدد من النواب في مشروعات قوانين، وإرسال معلومات عن مؤسسات الدولة للاتحاد البرلماني الدولي.

وكشفت مصادر برلمانية أن الهدف من الاجتماع اليوم الأحد، إعطاء الحق للنائب للتقدم بجميع الأقوال والمستندات التى قد تثبت براءته مما هو منسوب إليه، مشيرة إلى أنه فور الانتهاء من التحققيقات مع السادات سيتم إعداد تقرير مفصل بكافة الوقائع وتقرير لجنة القيم باسقاط عضويته لعرضه على الجلسة العامة المقبلة

يذكر أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس لجنة القيم قد أكد في تصريحات صحفية أن اللجنة لن تحجر على رأي أحد خلال التحقيقات، حيث أن لائحة البرلمانات الجديدة أقرت ضمانات غير مسبوقة للنواب المحالين للجنة القيم للتحقيق معهم.

وتمثلت هذه الضمانات في العملية التدريجية لمسار التحقيق بداية من لجنة القيم، مرورًا بتشريعية البرلمان ثم الجلسة العامة، لافًتا إلى أن الموافقة على تقرير اللجنة التشريعية يكون من خلال ثلثى أعضائها وليس الحضور، كما هو الأمر فى الجلسة العامة.

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