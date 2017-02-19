القاهرة - (أ ش أ): قال وزير النقل، المهندس هشام عرفات، إن الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تم خلاله بحث استراتيجية الوزارة والمشروعات التي تتم حالياً لتطوير منظومة النقل وتعظيم دور الخدمات المقدمة للمواطنين طبقا لتكليفات سيادة الرئيس في هذا الشأن

وأضاف وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بمقر مجلس الوزراء، إنه وضع لنفسه مهلة 45 يومًا لمراجعة خطط تطوير منظومة النقل وشبكات الطرق بشكل عام على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه يتم حالياً دراسة تعظيم نقل البضائع بالسكك الحديدية والنقل النهري والتي لا تتعدى نسبتها الواحد في المائة مقابل الاعتماد على النقل البري بنسبة تصل إلى 98 في المائة.

وأوضح وزير النقل أن المشروع القومي للطرق أضاف للدولة من خلال زيادة الشبكة 3200 كيلومتر خلال مرحلته الأولى والثانية حيث سيتم البدء في الثالثة قريبا.

وأشار إلى أن الخطط تتضمن التوسع في شبكة اللوجستيات وزيادة كفاءة الطرق والكباري ودعم وتفعيل جهاز النقل الجماعي وتعظيم دوره في القاهرة والإسكندرية والمنصورة إضافة لتنظيم خدمات النقل مع المحافظات، موضحًا أنه يتم حاليا دراسة إنشاء جهاز لتنظيم النقل في مناطق شرق الدلتا وغرب الدلتا وجهاز لمنطقة الصعيد.

وأضاف وزير النقل أن كافة المشروعات التي تمت وبدأ العمل فيها مؤخرا من خلال الوزراء السابقين تعد مشروعات طموحة وذات عائد اقتصادي كبير وعلى ذلك سنقوم باستكمالها والعمل عليها لكن من خلال تحديد عدد من الأولويات لتنفيذها بالوجه الأكمل.

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