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وزير الصحة يجدد ندب مجدي حجازي وكيلا للوزارة بالإسكندرية
19
فبراير
2017
18:12 PM
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كتب - أحمد جمعة: أصدر الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، قرارًا بالموافقة على تجديد ندب الدكتور مجدي حجازي، للعمل وكيلًا للصحة بمحافظة الإسكندرية
وحمل القرار رقم (103 لسنة 2017)، وينص على تجديد انتدابه لمدة عام إضافي، بعد انتهاء المدة الأولى.
وسبق أن شغل حجازي منصب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية.
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