كتب - أحمد جمعة: أصدر الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، قرارًا بالموافقة على تجديد ندب الدكتور مجدي حجازي، للعمل وكيلًا للصحة بمحافظة الإسكندرية