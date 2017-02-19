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خلال زياته لدير درنكة بأسيوط.. الشريف يستجيب لطلب بناء 3 مدارس جديدة
كتبت- ندى الخولي: قال الأنبا يؤناس، بدير درنكة بجبل أسيوط، من هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إنه سبق أن تقدم بطلب لبناء ثلاث مدارس، كل واحدة على مساحة فدان ونصف، ولم يصدر التصريح حتى الآن، فرد الوزير |عُلم وينفذ|
ووعد الوزير- خلال زيارته للدير اليوم الأحد، في إطار جولته بعدد من قرى محافظة أسيوط- أن يُكرر الزيارة قريبًا ويقضي يومًا كاملًا في الدير.
وتفقد الوزير مع الأنبا يؤنس وياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، الدير الذي شهد حضورًا مكثفًا اليوم الأحد.
واستهل الشريف، جولاته الميدانية منذ توليه الوزارة في التغيير الحكومي الجديد، بزيارة الصعيد، بدأها من القرى الأكثر فقرا بمحافظة أسيوط.
كان الشريف أدى اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، لتولي حقيبة التنمية المحلية، خلفًا للوزير السابق، أحمد زكي بدر.
وشملت جولة الوزير الأولى زيارة مجمع الخدمات والمدارس والوحدة الصحية بقرية موشا، وزيارة لمشروع الهضبة الغربية، ولقاء مع نيافة الأنبا يؤنس بمطرانية أسيوط بدير درنكة.
وشملت الزيارة أيضًا جولة بقرى |منقباد، ودرنكة، وبنى غالب، وإسكندرية التحرير وموسى| ضمن القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، كما تفقد عدد من المشاريع مثل محطات المياه الصرف الصحي بالمحافظة ومقرات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية |مشروعك|، وسير العمل في مشروع محور طريق الهضبة الغربية الجديد.
ويختم الوزير جولته باجتماع في محافظة أسيوط وعدد من نواب المجلس عن المحافظة.
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