كتب - طه عبيد: استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، جثمان الناشطة السياسية سناء يوسف، التي وافتها المنية في دبي بالإمارات، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية

وقامت سلطات المطار بإتخاذ الإجراءات للإفراج عن الجثمان وتسليمه لأسرتها.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن الجثمان وصل على طائرة مصر للطيران القادمة من دبي، وكان في استقباله بقرية البضائع بمطار القاهرة أهالي الناشطة وأقاربها.

وأنهت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة، إجراءات الإفراج عن الجثمان، لتقام مراسم القداس الجنائزي على روح الناشطة السياسية في كنيسة مار مينا بميدان الألف مسكن، بجسر السويس، الساعة الحادية عشر صباحًا، ويقام العزاء في نفس الكنيسة الساعة السادسة مساء اليوم، وذلك وفقا لما ذكره أصدقاء الناشطة.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة