الإسكندرية – محمد عامر: كشفت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأحد، تفاصيل هدم مسجد |قباء| تحت الإنشاء بطريق الوصلة بمنطقة الذراع البحري بحى العامرية غربي المدينة، وذلك فى حملة إزالة مكبرة قادها رأس الحي بالتنسيق مع قوات الأمن والقوات المسلحة

وتعود بداية الواقعة عندما تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي |فيسبوك| معلومات عن قيام قوات الأمن وحى العامرية بتنفيذ قرار هدم وإزالة مسجد تحت الإنشاء بالعامرية مما أثار حالة من الغضب بين المواطنين.

وأفاد بيان صادر عن مديرية أمن الإسكندرية، أن اللجنة المشكلة من أحياء العامرية والعجمي نفذت 9 قرارات إدارية بدوائر أقسام شرطة أول وثاني العامرية والدخيلة| بإزالة تعديات على أملاك الدولة بحرم طريق الوصلة بالذراع البحري.

وأشار البيان إلى أنه جرى تأمين اللجنة بقوات نظامية وسرية ومجموعات من القوات المسلحة لتنفيذ 4 قرارات صادرة من حى العامرية حملت أرقام 83 لسنة 2007، و112 و197 و244 لسنة 2013 تتضمن مباني وأسوار من الطوب الأبيض جميعها مشيدة على حرم الطريق وصادرة ضد المدعو|م.م.ق| مقيم الذراع البحري بجوار منطقة الثروة السمكية.

ووفقا للبيان رصدت قوات الأمن تداول خبر على موقع التواصل الاجتماعي يتضمن هدم مسجد | تحت الإنشاء |خلال حملة إزالة بطريق الوصلة بدائرة قسم شرطة أول العامرية يرأسها رئيس حى العامرية.

وردا على ما تردد حول هدم المسجد، كشفت مديرية أمن الإسكندرية اتهام المدعو|م.م.ق| 38 عامًا، سائق، مقيم نجع العرجي السابق في قضايا ضرب وسرقة ومحكومًا عليه في 3 قضايا حبس جزئي ومستأنف بالتعدى على ممتلكات الدولة.

وأوضح البيان شروع المذكور في إقامة محطة بنزين ومباني أخرى ملحقة بها ولا يوجد أى دلائل تشير إلى إنشاء مسجد بتلك المنطقه سوى لافتة مدونًا عليها |مسجد قباء | وضعها الصادر ضده القرارات لإثناء الحملة عن تنفيذ القرارات.

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