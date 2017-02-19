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اليوم.. السيسي يلتقي وفدا من كبرى المنظمات الأمريكية اليهودية
19
فبراير
2017
11:00 AM
بواسطة
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بواسطة
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