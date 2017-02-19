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نشرة الأخبار.. وأبرزها: تفاصيل انتحار فتاة بسبب موقع «صراحة»
نشرت «فيتو» على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على كل الأصعدة، ومن أبرزها الأخبار التالية:شريف إسماعيل يلتقي اليوم وزراء التموين والتعليم والنقلبالفيديو
. زوج ضحية الشرقية: مشهد اغتصابها مؤلم وكل ما أتذكره أكره نفسيالأرصاد: شبورة مائية كثيفة والصغرى بالقاهرة 7 درجاتخالد رفعت يكشف تفاصيل انتحار فتاة بسبب موقع «صراحة»مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري الممتازالعبادي يعلن انطلاق عمليات تحرير الساحل الأيمن من الموصلعودة حركة القطارات بسوهاج بعد توقفها بسبب صيانة الكوبرى العلوى«رستم»: نصدر أدوية لـ 75 دولة والحماية الفكرية تمنعنا من تصنيع حديثنشطاء: وصول جثمان الناشطة سناء يوسف اليوم إلى مطار القاهرةبالفيديو.. داعية سلفى: تولى المرأة منصب المحافظ مخالف للشريعةمحمود الرشيدي: بلاغ للإنتربول الدولي ضد مؤسس «صراحة»وزير الداخلية يحدد إجراءات التعامل مع هروب السجناءترامب: سنقيم مناطق آمنة في سوريا بتمويل خليجيبالفيديو.. كريم شحاتة عن عدم احترافه كرة القدم: كنت بتاع سهر وبناتعمرو الشوبكي: عدم تصعيدي للبرلمان مهزلة وإهدار لدولة القانونمايا مرسي عن رفض السلفيين تولى المرأة منصب محافظ: فكر متطرفكريم حسن شحاتة: مرتضى منصور أدرجي وأبو تريكة صاحب ميول سياسيةاليوم.. وزير التنمية المحلية يزور أفقر قرى أسيوطمشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة فيصل في الجيزةاليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ«روما صلاح» يلتقي تورينو اليوم في الدوري الإيطالي
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