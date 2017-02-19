نشرت «فيتو» على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على كل الأصعدة، ومن أبرزها الأخبار التالية:شريف إسماعيل يلتقي اليوم وزراء التموين والتعليم والنقلبالفيديو