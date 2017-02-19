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سامح عيد: تركيا تقف ضد تصنيف الإخوان جماعة إرهابية
19
فبراير
2017
04:44 AM
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قال سامح عيد، القيادي السابق بجماعة الإخوان والباحث في شئون التيارات الإسلامية، إن تركيا يمكنها لعب دور مساعد في إفشال مساعي تصنيف الإخوان جماعة إرهابية
وأضاف |عيد| لـ|فيتو|: |يسعى عدد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية خاصة لكن تركيا دولة كبيرة وترتبط بالولايات المتحدة بعلاقات تحالف وبالتالي ستظل على موقفها الداعم للإخوان|، مشيرًا إلى أن |أنقرة| ستعمل على تقديم دلائل داعمة للإخوان بإثارة ملف حقوق الإنسان ومزاعم بأن الجماعة ليست كتنظيم داعش.
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