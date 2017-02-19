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نشطاء: وصول جثمان الناشطة سناء يوسف اليوم إلى مطار القاهرة
19
فبراير
2017
01:44 AM
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قالت الصحفية نورهان عاطف، صديقة الناشطة السياسية سناء يوسف التي وافتها المنية في دبي بدولة الإمارات المتحدة، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، إن جثمان سناء يصل إلى مطار القاهرة، الساعة السادسة صباح اليوم الأحد
وأكدت صديقة سناء عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أن مراسم القداس الجنائزي على روح الناشطة السياسية ستقام في كنيسة ماري مينا بميدان الألف مسكن، بجسر السويس، الساعة الحادية عشر صباحًا، ويقام العزاء في نفس الكنيسة الساعة السادسة مساء اليوم».
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