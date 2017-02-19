وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وتكون الرياح السطحية بالنسبة للبحر المتوسط شمالية شرقية والرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى - العظمىالقاهرة: 07 - 18الإسكندرية: 12 - 17مطروح 09 - 18بورسعيد 12 - 16دمياط 11 - 16بلطيم 10- 18الإسماعيلية 07 - 20السويس 07 - 19العريش 05 - 18نخل 04 - 16طابا 07 - 18الطور 10 - 20مرسي علم 13 - 20الغردقة 11 - 21شرم الشيخ 15 - 20رفح 04 - 17كاترين 04 - 13سيوة 05 - 19المنيا 04 - 18الفيوم 06 - 18رأس سدر 09 - 18أبوسمبل 09 - 24وسط الدلتا 08 - 18أسيوط 06 - 19سوهاج 06 - 20الأقصر 07 - 22أسوان 09 - 23شلاتين 15 - 26حلايب 17 - 24الوادى الجديد 06 - 21قنا 06 - 22نويبع 13 - 22السلوم 07 - 18