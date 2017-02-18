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نشرة الأخبار.. وأبرزها: ترحيل دبلوماسيين أمريكيين من مطار القاهرة
نشرت «فيتو» على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على كل الأصعدة، ومن أبرزها الأخبار التالية:الرئاسة تعلن عن برنامج زيارة السيسي لكينيااليوم
. شريف إسماعيل يلتقي الوزراء الجدد في مقر الحكومةمرتضى منصور: الإعلان الرسمي عن مصير الجهاز الفني اليوموصول ركاب رحلة أسوان على طائرة بديلة بعد هبوط أخرى اضطراريا في الأقصرترحيل دبلوماسيين أمريكيين من مطار القاهرة تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثلبالأسماء.. ضحايا حادث تصادم سيارة نقل بـ«ميكروباص» في طريق أسيوط - سوهاجالأرصاد: تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية والعظمى بالقاهرة 18بالفيديو.. وصول عائلة الحضري على الطائرة البديلة بعد هبوط اضطراريبالفيديو.. صحفي إسرائيلي يكشف سر تعرية ساقي سارة نتنياهو أمام ترامبالدولار يواصل التراجع في بنوك مطار القاهرة والريـال يسجل 4.21 جنيهاتالسيسي يغادر مطار القاهرة متوجها إلى كينيامواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري والسوبر الأفريقيبالفيديو.. فلسطيني يرفع علم بلاده في وجه السفير الأمريكي بإسرائيلالزمالك يشترط منح المدرب الأجنبي مستحقاته بالجنيهالزمالك يغرم لاعبيه وعقوبات مغلظة على جنش والونشالسادات: جاهز بدفوعي وأعتمد على الله والنواب في أزمتي
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