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بالصوت.. خطوات التقدم لوظائف الهيئة القومية لمياه الشرب
18
فبراير
2017
07:43 AM
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أعلنت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بدرجة مدير عام طبقا لأحكام القانون رقم 81 /2016، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 91
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