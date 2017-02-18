أعلنت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بدرجة مدير عام طبقا لأحكام القانون رقم 81 /2016، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 91