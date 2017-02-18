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إقلاع طائرة الخطوط اليمنية بعد تأخر 4 ساعات بمطار القاهرة
18
فبراير
2017
07:43 AM
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قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي، إن طائرة الخطوط اليمنية المتجهة إلى سيئون أقلعت إلى وجهتها بعد تأخر 4 ساعات بالمطار
وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط اليمنية رقم 607 المتجهة إلى سيئون أقلعت بعد الحصول على تصريح قوات التحالف العربي؛ للعبور في أجواء آمنة من الاشتباكات مع الحوثيين.
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