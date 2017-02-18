قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي، إن طائرة الخطوط اليمنية المتجهة إلى سيئون أقلعت إلى وجهتها بعد تأخر 4 ساعات بالمطار

وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط اليمنية رقم 607 المتجهة إلى سيئون أقلعت بعد الحصول على تصريح قوات التحالف العربي؛ للعبور في أجواء آمنة من الاشتباكات مع الحوثيين.