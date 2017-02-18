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الرئيس السيسي يغادر إلى كينيا لبحث التعاون المشترك
كتب - طه عبيد: غادر مطار القاهرة الدولي فجر الْيَوْمَ السبت الرئيس عبد الفتاح السيسى، متجها إلى كينيا، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وتعظيم الاستفادة من عضويتهما في تجمع |الكوميسا|
تشهد الزيارة بحث التحديات المشتركة التي تواجهها القارة الأفريقية مثل الإرهاب، فضلاً عن متطلباتها التنموية، والتى تعكس ضرورة العمل على تكثيف التعاون بين الدول الأفريقية من أجل تحقيق صالح الشعوب الأفريقية.
ومن المتوقع أيضا أن تتطرق المباحثات إلى سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين في القطاعات المختلفة، فضلاً عن التشاور حول القضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك، ومنها تعزيز العمل الأفريقى المشترك وتطوير البنية التحتية بالقارة بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية.
وتأتي الزيارة في إطار انفتاح مصر على إفريقيا في جميع المجالات، وسعيها نحو تنمية وتطوير العلاقات مع كافة أشقائها الأفارقة، لاسيما دول حوض النيل الشقيقة مثل كينيا، حيث يؤكد الرئيس السيسي دوما على أن سياسة مصر الخارجية تتأسس على عدم التدخل في شؤون الأخرين والتعاون من أجل البناء وتحقيق التنمية.
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