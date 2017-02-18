كتب - طه عبيد: فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار ، استعدادا لمغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كينيا ،في زيارة يلتقي خلالها نظيره الكيني وعددًا من المسؤولين هناك، لبحث القضايا المشتركة وكذلك بحث سبل التعاون في مختلف المجالات

وانتظمت الخدمات الأمنية في الطرق المؤدية من وإلى المطار، وسط انتشار أمني مكثف، كما مشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المعادن، وساحات انتظار السيارات أمام الاستراحة.

وسوف يستقبل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر الرئاسي بنيروبي، حيث يترأس الزعيمان وفودهما في المحادثات الثنائية، لتعزيز التعاون بين البلدين.

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