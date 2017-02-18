وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية: «إن زيارة الرئيس إلى كينيا تأتي تلبيةً للدعوة الموجهة للرئيس السيسي من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وتهدف إلى التباحث مع الرئيس كينياتا وكبار المسئولين الكينيين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار حرص مصر على التواصل والتنسيق المستمر مع أشقائها من القارة الأفريقية، وتدعيم التعاون والتنسيق معهم في جميع المجالات».وأضاف المتحدث الرسمي: «أن الرئيس سيعقد جلسة مباحثات مع الرئيس كينياتا بالقصر الجمهوري في نيروبي، ومن المنتظر أن تتناول المباحثات مناقشة سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، والتباحث حول الإمكانات المتاحة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين».وذكر السفير علاء يوسف أنه من المقرر أن تتناول المباحثات كذلك التشاور حول آخر المستجدات فيما يخص الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحيرات العظمى، وسبل تعزيز السلم والأمن في هذه المنطقة، فضلًا عن التشاور حول سبل تطوير التعاون بين مختلف دول حوض النيل.وأشار إلى أن الرئيسين سيبحثان سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات المستمرة من تنامي الفكر المتطرف وانتشار التنظيمات المتشددة، موضحًا أنه من المقرر أن يعقد الرئيسيان السيسي وكينياتا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا عقب انتهاء المباحثات.