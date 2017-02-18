غادر مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي متوجهًا إلى كينيا في زيارة يلتقي خلالها نظيره الكيني «أوهورو كينياتا» الذي يستقبله في القصر الرئاسي بنيروبي، حيث يترأس الزعيمان وفديهما في المحادثات الثنائية؛ لتعزيز التعاون بين البلدين

ومن المقرر بحث التحديات المشتركة التي تواجهها القارة مثل الإرهاب فضلًا عن متطلباتها التنموية، والتي تعكس ضرورة العمل على تكثيف التعاون بين الدول الأفريقية لتحقيق صالح الشعوب الأفريقية.ويبحث الرئيسان تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وتعظيم الاستفادة من عضويتهما في تجمع الكوميسا، ويتطرق اللقاء إلى سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين في القطاعات المختلفة فضلًا عن التشاور حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك ومنها تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتطوير البنية التحتية بالقارة، بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية.