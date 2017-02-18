قال أحمد سري رئيس النقابة العامة المهنية للفنيين، إن مشروع قانون النقابات العمالية المحال إلى البرلمان من مجلس الوزراء لدراسته وإصداره يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ويجور على حقوق العمال والنقابات المستقلة

وأضاف: |أن مشروع القانون يكرس فكرة التنظيم النقابي الواحد الأمر الذي يتناقض مع فكرة الحريات النقابية ويضع عراقيل كثيرة وقيود تعجيزية أمام إنشاء أي نقابات أو اتحادات نوعية جديدة عقب تطبيق القانون|. وأشار |سري|، إلى أن مشروع القانون يعطي وضعية قانونية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر دون غيره فيما ألزم الجماعات العمالية بتوفيق أوضاعها دون غيرها، إضافة إلى أن المشروع يسمح بتدخل وزارة القوى العاملة في شأن النقابات من خلال وضع لائحة استرشادية لها.وطالب رئيس النقابة العامة المهنية للفنيين، مجلس النواب والحكومة بإعادة النظر في القانون مرة أخرى قبل إقراره بما يحقق الصالح العام ويحول دون حدوث أزمات في المستقبل أو خلق صراع بين الكيانات بعضها البعض ويضمن تمكين الشباب وإعطائهم الفرصة لتداول العمل النقابي.