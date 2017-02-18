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اليوم.. قمة مصرية - كينية في نيروبي لتعزيز التعاون
يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي كينيا، اليوم السبت، حيث من المقرر عقد جلسة مباحثات مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في القصر الرئاسي بنيروبي؛ لتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة
ومن المقرر التأكيد على انفتاح مصر على أفريقيا في جميع المجالات وسعيها نحو تنمية وتطوير العلاقات مع كافة أشقائها الأفارقة، لاسيما دول حوض النيل الشقيقة مثل كينيا، وأن سياسة مصر الخارجية تتأسس على عدم التدخل في شئون الآخرين والتعاون من أجل البناء وتحقيق التنمية.ومن المقرر بحث التحديات المشتركة التي تواجهها القارة مثل الإرهاب فضلًا عن متطلباتها التنموية والتي تعكس ضرورة العمل على تكثيف التعاون بين الدول الأفريقية لتحقيق صالح الشعوب الأفريقية.ومن المقرر أيضًا بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وتعظيم الاستفادة من عضويتهما في تجمع الكوميسا، كما أنه من المتوقع أن يتطرق اللقاء إلى سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين في القطاعات المختلفة فضلًا عن التشاور حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك ومنها تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتطوير البنية التحتية بالقارة، بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية.
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