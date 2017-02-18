اخبار مصر
-
رياضة
- مرتضى منصور عن تجاهل أيمن حفني: العند مش هينفع مع الزمالك
- مرتضى منصور: قلت لأحمد دويدار أنت متساويش نكلة في الزمالك
- الزمالك يغرم لاعبيه وعقوبات مغلظة على جنش والونش
- أبرز لقطات الزمالك
- مرتضى منصور يكشف موقفه من رحيل علي جبر
- مرتضى منصور: الإعلان الرسمي عن مصير الجهاز الفني اليوم
- مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري والسوبر الأفريقي
- ديبالا يسجل هدفين في فوز يوفنتوس على فريقه السابق
- أبرز لقطات الزمالك
- الزمالك يخطر لاعبيه بموعد التدريب
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
خبير تنمية محلية: نحتاج ثورة تشريعية لإصلاح المحليات
18
فبراير
2017
04:43 AM
بواسطة
أكد الدكتور حمدي عرفة خبير التنمية المحلية، أن مواجهة فساد المحليات، وإصلاحها، يحتاج ثورة تشريعية بقوانين تعمل بها الإدارة المحلية، فهناك ما يقرب من 3185 قانونا ولائحة وقرارا يرتبط بالإدارة المحلية، وفقا لوحدة الإصلاح التشريعي التابعة لوزارة التنمية المحلية
وأضاف عرفة في تصريحات لـ«فيتو»، أنه لا بد من شرطة متخصصة لتنفيذ قرارات المحليات، نظرًا لانشغال شرطة المرافق بمهامها، مع إعادة النظر في تبعية الإدارات الهندسية التي اشتهرت بالفساد، ونقلها من مظلة المحليات إلى وزارة الإسكان، فضلا عن تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب، مشيرًا إلى ضرورة استحداث نيابة للمحليات بكافة المحاكم لقضايا مخلفات البناء وكافة القضايا المتعلقة بالمحليات، وذلك لردع المخالفين.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع