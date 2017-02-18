أكد الدكتور حمدي عرفة خبير التنمية المحلية، أن مواجهة فساد المحليات، وإصلاحها، يحتاج ثورة تشريعية بقوانين تعمل بها الإدارة المحلية، فهناك ما يقرب من 3185 قانونا ولائحة وقرارا يرتبط بالإدارة المحلية، وفقا لوحدة الإصلاح التشريعي التابعة لوزارة التنمية المحلية

وأضاف عرفة في تصريحات لـ«فيتو»، أنه لا بد من شرطة متخصصة لتنفيذ قرارات المحليات، نظرًا لانشغال شرطة المرافق بمهامها، مع إعادة النظر في تبعية الإدارات الهندسية التي اشتهرت بالفساد، ونقلها من مظلة المحليات إلى وزارة الإسكان، فضلا عن تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب، مشيرًا إلى ضرورة استحداث نيابة للمحليات بكافة المحاكم لقضايا مخلفات البناء وكافة القضايا المتعلقة بالمحليات، وذلك لردع المخالفين.