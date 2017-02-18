اخبار مصر
-
رياضة
- مرتضى منصور عن تجاهل أيمن حفني: العند مش هينفع مع الزمالك
- مرتضى منصور: قلت لأحمد دويدار أنت متساويش نكلة في الزمالك
- الزمالك يغرم لاعبيه وعقوبات مغلظة على جنش والونش
- أبرز لقطات الزمالك
- مرتضى منصور يكشف موقفه من رحيل علي جبر
- مرتضى منصور: الإعلان الرسمي عن مصير الجهاز الفني اليوم
- مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري والسوبر الأفريقي
- ديبالا يسجل هدفين في فوز يوفنتوس على فريقه السابق
- أبرز لقطات الزمالك
- الزمالك يخطر لاعبيه بموعد التدريب
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
فتح الصالة الرئاسية استعدادا لمغادرة السيسي
18
فبراير
2017
04:43 AM
بواسطة
فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، استراحة الصالة الرئاسية؛ استعدادًا لمغادرة الرئيس السيسي إلى كينيا، في زيارة يلتقي خلالها نظيره الكيني
وانتظمت الخدمات الأمنية في الطرق المؤدية من وإلى المطار، وسط انتشار أمني مكثف، كما مشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المعادن، وبارك السيارات أمام الاستراحة.وتعتبر أول زيارة يقوم بها الرئيس المصري لكينيا، ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الكيني «أوهورو كينياتا» «السيسي»، في القصر الرئاسي بنيروبي، حيث يترأس الزعيمان وفودهما في المحادثات الثنائية؛ لتعزيز التعاون بين البلدين.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع