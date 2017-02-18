فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، استراحة الصالة الرئاسية؛ استعدادًا لمغادرة الرئيس السيسي إلى كينيا، في زيارة يلتقي خلالها نظيره الكيني

وانتظمت الخدمات الأمنية في الطرق المؤدية من وإلى المطار، وسط انتشار أمني مكثف، كما مشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المعادن، وبارك السيارات أمام الاستراحة.وتعتبر أول زيارة يقوم بها الرئيس المصري لكينيا، ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الكيني «أوهورو كينياتا» «السيسي»، في القصر الرئاسي بنيروبي، حيث يترأس الزعيمان وفودهما في المحادثات الثنائية؛ لتعزيز التعاون بين البلدين.