وأضاف في تصريحات لـ|فيتو|، أن وزارة السياحة رغم أنها الجهة الوحيدة التي لديها حق الإشراف والرقابة على المحال السياحية إلا أنها لم تقم بأي إجراء نتج عنه أضرار للكافيهات، مشيرًا إلى أن المحليات هدمت عددًا كبيرًا من الكافيهات وهي مصرح لها من وزارة السياحة ولم تقم بأية مخالفات دون الرجوع للوزارة طبقًا لما يحدده القانون.وتابع رئيس قطاع المنشآت الفندقية: |تقدمت غرفة المنشآت السياحية للوزارة وهي الجهة المسئولة عنها قانونيًّا تطالبها بتعويضات وتم عقد اجتماع مشترك نتج عنه توصيات تم تقديم مذكرة بها لوزير السياحة محمد يحيى راشد لعرضها على مجلس الوزراء في أول اجتماع له تتضمن صرف الجهات المسئولة تعويضات لأصحاب الكافيهات التي تضررت لخسائر كبيرة دون ارتكاب مخالفات بالإضافة إلى فك الاشتباك بين المحليات ووزارة السياحة في الإشراف على المحال السياحية وتفعيل القانون|.وأوضح العاصي: |أن القانون رقم 1 لعام 1956 ينص على أن منح التراخيص للمحال والمطاعم السياحية مسئولية وزارة السياحة وفي حالة وجود ملاحظات لمسئولي المحليات أو قيام تلك المحال بأية مخالفات خاصة بالأحياء يتم إبلاغها لوزارة السياحة للقيام بمسئوليتها لإزالة المخالفة أو إلغاء الترخيص طبقا للقانون، وذلك من خلال شرطة السياحة ولكن الأحياء قامت بدور الوزارة بالمخالفة للقانون.