أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، أن الحزب لم يتخذ قرارًا بشأن الترشح على مقعد الدكتور علي مصيلحي بمحافظة الشرقية، وخاصة أنه ستجرى انتخابات على مقعده بعد استقالته من المجلس وتوليه وزارة التموين

وأضاف السعيد في تصريح لـ|فيتو|، أن الانتخابات على مقعد مصيلحي أمامها بعض الوقت، وسيتم مناقشة ذلك بالحزب، لافتًا إلى أن الحزب سيدرس الشخصيات والموارد المالية والمنافسين في الترشح على هذا المقعد، وسيجري بحث الأمر قبل اتخاذ قرار الترشح من عدمه على هذا المقعد.