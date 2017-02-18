يلتقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، وزراء الحكومة الجدد، والذين أدوا اليمين الدستورية أمس الأول الخميس، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي

ويعتبر اللقاء هو الأول للوزراء الجدد مع |إسماعيل| بصفة رسمية، بعد تعيينهم في المنصب الوزاري، وذلك بمقر مجلس الوزراء، للتعرف على الملفات والتكليفات المطلوبة منهم كل في وزارته. وكان المهندس شريف إسماعيل التقى الخميس الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمقر الهيئة العامة للاستثمار، عقب أدائه اليمين الدستورية.جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء سيترأس الاجتماع الأول للحكومة بتشكيلها الجديد الأربعاء المقبل؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة.