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السادات: جاهز بدفوعي وأعتمد على الله والنواب في أزمتي
قال محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، إنه تلقى إخطارًا بدعوته لحضور اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، مساء غد الأحد، للإدلاء بأقواله في الاتهامات الموجهة إليه
وأضاف السادات في تصريح لـ«فيتو»، أنه جاهز بدفوعه بشأن تلك الاتهامات، متمنيًا إتاحة الفرصة له كاملة لعرض دفوعه، وأنه يتفاءل باللجنة لأن أعضاءها قانونيون، وأنه يعول على النواب من أعضاء المجلس في أزمته، قائلًا: «أعتمد على الله وعليهم في الانحياز للحق حين عرض الأمر عليهم».كانت لجنة القيم بمجلس النواب، أوصت بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، عقابًا له عما وجه إليه من اتهامات بشأن تزوير توقيعات النواب، على مشروعات قوانين تقدم بها للبرلمان، وكذلك أوصت بمنعه من حضور جلسات البرلمان دور انعقاد كامل، كعقوبة له في واقعة تسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية. ومن المقرر أن تعد اللجنة التشريعية، تقريرًا نهائيًّا بعد الاستماع إليه وفقًا للائحة، متضمنًا تقرير لجنة القيم، لعرضه على البرلمان، وأخذ الرأي النهائي بشأنه.
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